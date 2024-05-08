Türkiye hayvan varlığıyla Avrupa’nın zirvesinde

Önceki yıllarda Avrupa'nın en geniş büyükbaş varlığına sahip ülkesi Fransa 16,4 milyon adetle Türkiye'yi takip etti. Almanya 10,95 milyon, İtalya 6 milyon, Polonya 6,44 milyon İspanya 6,29 milyon ve İspanya'da 3,72 milyon büyükbaş sayısıyla sıralamayı oluşturdu.