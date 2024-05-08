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Hakkari Yüksekova’da ekim mesaisi başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Hakkari Yüksekova’da ekim mesaisi başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin ekim mesaisi de başladı.

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