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Çorum'da köpek dehşeti! Okula gitmek isteyen 13 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Çorum’da köpek dehşeti! Okula gitmek isteyen 13 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Son dönemlerde yaşanan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Çorum'da okula giden 13 yaşındaki bir çocuk sahipli bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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