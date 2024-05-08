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Afyonkarahisar'da Jandarma sürücüleri lokum ve çikolata ile durdurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Afyonkarahisar’da Jandarma sürücüleri lokum ve çikolata ile durdurdu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde durdurdukları sürücülere lokum ve çikolata ikram ederken aynı zamanda güvenli trafik için bilgilendirme yaptılar.

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