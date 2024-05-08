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Bursa'da Polisin ‘Dur’ ihtarına uymamıştı, yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Bursa’da Polisin ‘Dur’ ihtarına uymamıştı, yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı. Ekipler, sürücüye 24 bin lira idari para cezası kesti.

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