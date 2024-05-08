08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri CHP'li İBB İSBİKE projesini çürümeye terk etti

CHP'li İBB İSBİKE projesini çürümeye terk etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
CHP’li İBB İSBİKE projesini çürümeye terk etti

2012 yılında dönemin AK Partili İBB yönetimi tarafından "çevreci ve sağlıklı ulaşım" hedefiyle İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE projesi, CHP'nin göreve gelmesiyle adeta kaderine terk edildi.

İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen, İstanbulluların yoğun olarak tercih ettiği İsbike akıllı bisiklet sistemi, 2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme geldi. Bisikletlerin son olarak 2023 yıl sonunda bakıma alındığı duyuruldu.

Yapılan duyuruda "2023 yılsonu itibariyle İsbike Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne İsbike A.Ş'den ne de İBB'ye bağlı Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) açıklama yapıldı.



ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre 5 aydır kış uykusuna alınan İSBİKE istasyonlarının adeta çöp kutularına döndüğü, bisikletlerin ise Kartal'da bir depoda çürütüldüğü ortaya çıktı. İSBİKE istasyonlarının son halini gören vatandaşlar, İBB'ye tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA