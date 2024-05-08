CHP’li İBB İSBİKE projesini çürümeye terk etti

İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen, İstanbulluların yoğun olarak tercih ettiği İsbike akıllı bisiklet sistemi, 2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme geldi. Bisikletlerin son olarak 2023 yıl sonunda bakıma alındığı duyuruldu.



Yapılan duyuruda "2023 yılsonu itibariyle İsbike Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne İsbike A.Ş'den ne de İBB'ye bağlı Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) açıklama yapıldı.