CHP'li İBB İSBİKE projesini çürümeye terk etti
2012 yılında dönemin AK Partili İBB yönetimi tarafından "çevreci ve sağlıklı ulaşım" hedefiyle İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE projesi, CHP'nin göreve gelmesiyle adeta kaderine terk edildi.
İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen, İstanbulluların yoğun olarak tercih ettiği İsbike akıllı bisiklet sistemi, 2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme geldi. Bisikletlerin son olarak 2023 yıl sonunda bakıma alındığı duyuruldu.
Yapılan duyuruda "2023 yılsonu itibariyle İsbike Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne İsbike A.Ş'den ne de İBB'ye bağlı Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) açıklama yapıldı.
ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre 5 aydır kış uykusuna alınan İSBİKE istasyonlarının adeta çöp kutularına döndüğü, bisikletlerin ise Kartal'da bir depoda çürütüldüğü ortaya çıktı. İSBİKE istasyonlarının son halini gören vatandaşlar, İBB'ye tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...
- Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
- Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama
- Uyku pozisyonunuz gizli sırlarınızı ele veriyor! Kişilik testi ile kendinizi keşfedin!
- Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti