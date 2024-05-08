Hatay'da kontrolden çıkan beton mikseri yol kenarına devrildi
Hatay'da sürücüsü tarafından direksiyon hakimiyeti kaybedilen beton mikseri yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kaza, Antakya ilçesi Oğlakören Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarına devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü İ.H., araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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