Hatay’da kontrolden çıkan beton mikseri yol kenarına devrildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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