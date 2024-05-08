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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden o iddialara yalanlama!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nden o iddialara yalanlama!

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddialarını yalanladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi internet sitesi üzerinden yayımladığı basın açıklaması ile ' 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır' dedi.

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