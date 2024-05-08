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Karabük’te parmağa sıkışan yüzük spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Karabük’te parmağa sıkışan yüzük spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı

Son dakika haberleri... Karabük’te bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı. O anlara kameraya yansıdı

Parmağına sıkışan yüzüğü bir türlü çıkartamayan yabancı uyruklu bir kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Burada da yüzük vatandaşın parmağından çıkarılamazken, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hastaneye giden itfaiye ekipleri, şahsın parmağındaki yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkardı.

Parmağa sıkışan yüzük böyle çıkarıldı!Parmağa sıkışan yüzük böyle çıkarıldı! PARMAĞA SIKIŞAN YÜZÜK BÖYLE ÇIKARILDI!

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