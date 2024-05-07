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Tuvalet deliğinden uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Tuvalet deliğinden uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi tutuklandı. Bir evde yapılan aramada uyuşturucunun tuvalet deliğine saklandığı belirlendi.

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