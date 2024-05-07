07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı; kaza kamerada

Çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı; kaza kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
Çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı; kaza kamerada

Tekirdağ'da aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı. Motosikletin, 218 kilometre hızla önündekine çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA