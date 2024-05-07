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Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Edirne’de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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