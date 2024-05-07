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Tekirdağ'daki patlamadan acı haber! Genç adamın acı sonu...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Tekirdağ’daki patlamadan acı haber! Genç adamın acı sonu...

Dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir genç ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan gençten acı haber geldi ve 25 yaşındaki Özgür Ateş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın nedeni için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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