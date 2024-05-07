Siirt’te öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 1’i ağır 3 yaralı

Siirt'te lise öğrencisi iki grup arasında okul çıkışı çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Algül Mahallesi'ndeki bir lisenin önünde meydana geldi.

Okuldan çıkan lise öğrencisi iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.