Siirt'te öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'te lise öğrencileri arasında okul çıkışı başlayan tekmeli yumruklu kavgada kan aktı. Bıçak kullanılan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te lise öğrencisi iki grup arasında okul çıkışı çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Algül Mahallesi'ndeki bir lisenin önünde meydana geldi.
Okuldan çıkan lise öğrencisi iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek, tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali U. (16), karnına aldığı bıçak darbesiyle, Mazlum S. (16) ve Doğan S. (16) ise baş ve çeşitli yerlerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bazı öğrenciler ise ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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