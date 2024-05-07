Şişli’de facianın eşiğinden dönüldü! Tahliye kararı verilen kiracı binayı yakmaya çalıştı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı. Bu sırada fenalaşan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.