İstanbul’da yangın paniği! Demirler kesilerek kurtarıldı

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1972. sokakta 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve 2 çocuğunu dairenin demir parmaklıklarını keserek kurtardı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 1972. sokakta 5 katlı binanın bodrum katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Neriman Maçın ve çocuklarının bulunduğu dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.