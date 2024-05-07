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İstanbul'da yangın paniği! Demirler kesilerek kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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İstanbul’da yangın paniği! Demirler kesilerek kurtarıldı

İstanbul Bağcılar'da bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, anne ve 2 çocuğu dairenin demir parmaklıkları kesilerek kurtarıldı.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1972. sokakta 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve 2 çocuğunu dairenin demir parmaklıklarını keserek kurtardı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 1972. sokakta 5 katlı binanın bodrum katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Neriman Maçın ve çocuklarının bulunduğu dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, anne ve 2 çocuğunu dairenin demir parmaklıklarını keserek kurtardı.

Sağlık ekipleri anne ve çocuklarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yoğun dumandan etkilendiği öğrenilen anne Neriman Maçın tedbiren hastaneye kaldırıldı.Yangın sırasında dairede maddi hasar oluştu.

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