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Devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yol çalışmasında çalışan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

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