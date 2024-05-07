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Şırnak'ta debisi yükselen derede mahsur kalan çoban AFAD tarafından kurtarıldı

ahaber.com.tr İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Şırnak’ta debisi yükselen derede mahsur kalan çoban AFAD tarafından kurtarıldı

Şırnak'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan çoban, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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