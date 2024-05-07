Şırnak’ta asayiş ve terör operasyonu! 50 kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik son bir haftada Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 10,61 gram eroin maddesi, 3,68 gram metamfetamin, 3 bin 190 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 34 adet elektronik sigara, 46 adet emtia, 16 kilo kaçak çay ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi.