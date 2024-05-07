07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye hapis!

Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye hapis!

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye hapis!

Eskişehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 20 göçmen sınır dışı edilirken, kaçakçılık organizatörü 2 şüpheliye toplamda 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA