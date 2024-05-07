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Isparta’da feci kaza! Ehliyetsiz çocuğun kullandığı motosiklet öğrenci servisi ile çarpıştı! Yaralılar var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Isparta’da feci kaza! Ehliyetsiz çocuğun kullandığı motosiklet öğrenci servisi ile çarpıştı! Yaralılar var

Isparta’da öğrenci servis minibüsü ile 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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