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Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Samsun’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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