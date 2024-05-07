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Meteoroloji yeni raporunu yayınladı | O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli sağanak kapıda

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Meteoroloji yeni raporunu yayınladı | O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli sağanak kapıda

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak sağanak yağış cuma ve cumartesi günü tüm yurtta etkisi altına alacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Erzurum ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sağanak yağış hangi illere geri dönecek? işte 5 günlük hava tahmin raporu...

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.




SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Çarşamba ve perşembe yurt genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.

İŞTE 5 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

8 MAYIS ÇARŞAMBA



9 MAYIS PERŞEMBE


10 MAYIS CUMA




11 MAYIS CUMARTESİ

12 MAYIS PERŞEMBE

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

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