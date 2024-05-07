Meteoroloji yeni raporunu yayınladı | O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli sağanak kapıda
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak sağanak yağış cuma ve cumartesi günü tüm yurtta etkisi altına alacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Erzurum ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sağanak yağış hangi illere geri dönecek? işte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Çarşamba ve perşembe yurt genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.
İŞTE 5 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU
8 MAYIS ÇARŞAMBA
9 MAYIS PERŞEMBE
10 MAYIS CUMA
11 MAYIS CUMARTESİ
12 MAYIS PERŞEMBE
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
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