Meteoroloji yeni raporunu yayınladı | O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli sağanak kapıda

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı