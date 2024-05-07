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Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Yüksekova’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

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