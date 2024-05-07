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Hakkari'de yola kaya düştü! Taksi şoförü son anda kurtuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Hakkari’de yola kaya düştü! Taksi şoförü son anda kurtuldu

Hakkari’nin Şemdinli-Derecik kara yoluna kaya düşerken, seyir halinde olan taksici son anda kurtuldu.

Derecik istikametine giden taksici Atalay, Şemdinli-Derecik kara yolunda seyir halindeyken yağışlar nedeniyle kopan kaya parçası önüne düştü.

Taksi şoförü Atalay ve taksideki yolcu kayadan kıl payı kurtuldular.

Atalay, "Derecik ilçesine yolcu götürüyordum. Dev kaya parçası yolun orasına düştü. Bugünlerde yağışlar devam ediyor. Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalılar. Kaya parçalarının nereden geleceği belli değil. Biz de inerek o anları çektik" dedi.

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