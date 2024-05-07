Hakkari’de yola kaya düştü! Taksi şoförü son anda kurtuldu

Atalay, "Derecik ilçesine yolcu götürüyordum. Dev kaya parçası yolun orasına düştü. Bugünlerde yağışlar devam ediyor. Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalılar. Kaya parçalarının nereden geleceği belli değil. Biz de inerek o anları çektik" dedi.