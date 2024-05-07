Son dakika | Gaziantep'teki feci kaza ile ilgili yeni gelişme! O isim tutuklandı
Son dakika haberi... Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Kazaya karışan çimento yüklü araç ise kazadan dakikalar önce görüntülendi.
Son dakika haberi...Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
ARAÇ KAMERALARA YANSIDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan çimento yüklü aracın kazadan dakikalar önceki seyir hali, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan evrakla mahkemeye sevk edilen sürücü, tutuklandı.
Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
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