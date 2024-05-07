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Aydın’da beş yaşında direksiyon başına geçtiler

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Aydın’da beş yaşında direksiyon başına geçtiler

Aydın’da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 38 anasınıfı öğrencisi, direksiyon başına geçti. Aldıkları uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından çocuklar, “trafik dedektifi” oldu.

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