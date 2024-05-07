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Bayburt ve Trabzon'da mayısta kar yağdı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Bayburt ve Trabzon’da mayısta kar yağdı

Bayburt ve Trabzon'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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