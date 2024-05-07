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İstanbul'da metrobüste arıza! Yolcular tahliye edildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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İstanbul’da metrobüste arıza! Yolcular tahliye edildi

İstanbullu, sürekli toplu taşımada meydana gelen arızalar nedeniyle çile çekmeye devam ediyor. Son olarak Beyoğlu Halıcıoğlu durağında bir metrobüsten dumanların çıkması nedeniyle mağdur olan yolcular tahliye edildi.

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs, Halıcıoğlu durağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.



METROBÜSTEN DUMANLAR ÇIKTI
Dumanların metrobüsün içine yayılması sonucu yolcular araçtan tahliye edildi.

YOĞUNLUK OLUŞTU
Olay sırasında metrobüs durağında kısa süreli yoğunluk oluştu. Aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından aksayan seferler normale döndü.

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