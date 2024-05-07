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Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Kırklareli’nde markette çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Marketin üst katındaki dairelerde dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu markette hasar oluştu.

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