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İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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