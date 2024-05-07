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Depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli yakalandı

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı bir operasyonda iklimlendirme yöntemi ile bir depoyu Hint keneviri yetiştirme tesisine çeviren şüpheli yakalandı.

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