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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksama!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda aksama!

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline temas eden cisim dolayısıyla bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.

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