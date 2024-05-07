07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu suçundan aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu suçundan aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
Kastamonu’da uyuşturucu suçundan aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA