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Karabük’te kadının telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Karabük’te kadının telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

Karabük’te otobüs durağında oturan kadının telefonunu çalan kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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