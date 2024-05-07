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Korku dolu anlar! Diyarbakır’da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Korku dolu anlar! Diyarbakır’da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga kamerada

Korku dolu anlar Diyarbakır’da yaşandı. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



M.O.Ç., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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