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Zonguldak’ta zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Zonguldak’ta zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir motosiklet ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada bir tilki telef oldu.

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