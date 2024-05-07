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Kahramanmaraş'ta dron destekli kaçak av denetimi yapıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Kahramanmaraş’ta dron destekli kaçak av denetimi yapıldı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi tarafından dron destekli av denetimi yapıldı.

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