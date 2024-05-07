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'Doktor Civanım filmindeki motosikletin orijinali bende' dedi, depremzedeler için satışa çıkardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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’Doktor Civanım filmindeki motosikletin orijinali bende’ dedi, depremzedeler için satışa çıkardı

Kemal Sunal’ın başrol oynadığı ‘Doktor Civanım’ filminde kullanılan 1971 model motosiklet, Ali Meftunzade isimli iş adamı tarafından depremin vurduğu Hatay’a getirildi. Kendisinde bulunan motosikletin filmde kullanılan araç olduğunu iddia eden Meftunzade, "Böyle güzel bir hatıranın taklidi olamaz" diyerek açık artırma usulünde satılacak motosikletten elde edilecek paranın, depremzede insanların yararı için kullanılacağını söyledi.

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