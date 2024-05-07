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Başakşehir'de korku dolu anlar! Alevler bir anda yükseldi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Başakşehir’de korku dolu anlar! Alevler bir anda yükseldi

Başakşehir'de bir inşaat şantiyesindeki konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çıkan yangına müdahalesi sonrası alevler söndürüldü

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