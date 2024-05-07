Eskiyen buzdolabı lastikleriniz için bu yöntemi deneyin!

Zamanla buzdolapları da yıpranabilir ve özellikle lastik contalar esnekliklerini kaybedebilir, bu da kapakların sıkıca kapanmasını engelleyebilir. Bu durumda genellikle tamirci çağrılması gerekebilir, ancak lastiklerin eski sıkılığına geri kazandırılması için bir yöntem bulunmaktadır.

Bu yöntem, bir adet fön makinesi kullanarak yapılır. Fön makinesini buzdolabı lastiklerine yakın tutarak bir süre gezdirdiğinizde, lastiklerin eski sıkılığına geri döndüğünü görebilirsiniz. Bu, buzdolabının kapısının daha iyi kapanmasını sağlar ve gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.