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İzmir'de nikahta dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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İzmir’de nikahta dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.

CHP'Lİ KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN DUA HAZIMSIZLIĞI

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında nikah öncesi bir vatandaş dua etmek istedi. Dua eden kişiye müdahale eden nikah memuru vatandaşın elinden önce mikrofonu aldı, ardından da duaya devam eden vatandaşı engellemek için müziğin sesini açtı. Yaşananlar nikah için salona gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

İzmir Karşıyaka'da belediyeye ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda kıyılacak nikah öncesi bir vatandaş dua okutmak istedi. Bunun üzerine belediyede görevli nikah memuru dua eden vatandaşa müdahale ederek mikrofonu elinden aldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde nikah memurunun "Beyefendi lütfen burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evinizde yaparsınız." dediği duyuldu. Vatandaşın mikrofonsuz olarak dua okumaya devam etmesi üzerine bu sefer görevlilerin duayı engellemek için müziğin sesini açtığı duyuldu.

BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE O ANLARI ANBEAN KAYIT ALTINA ALDI

Nikaha katılmak için salonda bulunan bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile anbean kaydetti. Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP'yi ve belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.

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