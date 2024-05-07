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Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Çin’de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

Çin'in Yunan eyaletindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

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