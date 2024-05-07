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İsrail'in saldırıları Ankara'da protesto edildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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İsrail’in saldırıları Ankara’da protesto edildi

Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde "Refah'ta Katliama Hayır" sloganıyla İsrail'i protesto etti.

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