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İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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