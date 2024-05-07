Düğünde maganda dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı | Korku dolu o anlar kamerada...

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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