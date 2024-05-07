Düğünde maganda dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı | Korku dolu o anlar kamerada...
Korku dolu o anlar Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre düzenlenen bir düğünde Zemzem Özdemir (42), gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada havaya açılan rastgele ateş sonucu ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...
Olay, ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz'ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.
GÖĞSÜNE İSABET EDEN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI
Bu sırada Zemzem Özdemir adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı.
O ANLAR KAMERADA
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaşanan bu olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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