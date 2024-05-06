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Bursa'da evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Bursa’da evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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