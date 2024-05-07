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Bağcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! Yangın çıkan evde uyuyan anne ve iki çocuğu kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Bağcılar’da facianın eşiğinden dönüldü! Yangın çıkan evde uyuyan anne ve iki çocuğu kurtarıldı

Son dakika haberine göre Bağcılar'da yangın çıkan evde uyuyan anne ve iki çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Binada hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.

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