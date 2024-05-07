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Güney Afrika'da inşaat halindeki binanın çöktü! 2 işçi öldü

Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Güney Afrika’da inşaat halindeki binanın çöktü! 2 işçi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Enkaz altındaki 53 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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