07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

Erzincan'da bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
Erzincan’da bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde, bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA